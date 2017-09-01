Остеопороз, или разрушение кости возникает вследствие уменьшения минеральной плотности кости - количества кальция и белков, которые делают кость непрочной, склонной к переломам.

Заболевание может быть результатом воспалительных процессов, отсутствия или критического уменьшения по разным причинам нагрузок на конечности, или же просто регрессивным результатом нашей жизни, когда инволюционные, или процессы обратного развития, начинают преобладать над эволюционными.

Медики могут засвидетельствовать, что после операции, когда движения больного ограниченны, буквально через 2-3 месяца, кость становится менее плотной. Почему это происходит? Наш организм проявляет предусмотрительность и, не получая должных нагрузок, просто перестает поставлять необходимый набор веществ для того, чтобы кость была прочной и выдерживала большие нагрузки.

Да, можно сказать, что наш организм ленив и тут же отключает определенные функции, если не ощущает потребности в том или ином органе. Здесь мы опять, и не в последний раз, обращаемся к необходимости активного образа жизни. Умеренная физическая активность – самая лучшая профилактика остеопороза. Я настаиваю на том, что необходимо давать регулярные нагрузки и совершать прогулки в любом возрасте, заниматься физкультурой в течение всей жизни.

Остеопороз не обязательно возникает у людей пожилых. Болезнь может начаться и в 20, и в 40, и в 60 лет. Сегодня большинство работ связано с сидячим положением, при этом профилактические меры в виде небольших перерывов, прогулок, выполнения комплекса упражнений не применяются. А после рабочего дня, придя домой, человек занимает то же сидячее положение у телевизора или компьютера, мотивируя это усталостью. В результате определенные группы мышц не подвергаются нагрузкам и ослабляются. Получается, что на прогулку или вечернюю пробежку просто сил не хватает. Образуется порочный круг, когда одна усталость порождает другую и приводит в конце концов к болезни.

Мы бодры и здоровы, пока двигаемся. Движение – есть жизнь, говорил знаменитый философ Блез Паскаль. И он был прав.

Мы, медики, можем рекомендовать пациенту принимать препараты кальция, витамин Д3 и ряд других средств. Но какие бы таблетки мы не пили, все равно работа мышц остается первым условием для здоровья костей и суставов. Благодаря физическим нагрузкам в кости и суставы поступают необходимые питательные вещества, и разрушительный процесс приостанавливается. Малоподвижный образ жизни губителен для здоровья человека. Кроме остеопороза это ожирение, гипертония, диабет и даже рак. Недавно ученые обнаружили тот факт, что ограничение физической активности является одним из факторов преждевременной смерти.

В медицине существует также понятие – компрессионный инволюционный перелом позвонков. Это явление, когда перелом позвонка наступает даже без видимой нагрузки на него. Происходит это оттого, что вследствие различных причин, связанных с возрастными изменениями человека, позвонок сдавливается, уменьшается на одну треть, иногда на половину, а бывает даже и более. В таком случае страдают и позвоночные диски, далее в патологический процесс включаются корешки нервных окончаний. Наступает непереносимая боль, движения ограничиваются, вплоть до инвалидности.

Что делать, чтобы избежать подобного развития болезни? Прежде всего следить за собой, не отмахиваться от сигналов тревоги, которые подает нам организм. У нас в городе есть возможности инструментальных исследований, которые покажут плотность кости в наиболее уязвимых местах – пятке, тазобедренном, плечевом, лучезапястном суставах. Таким образом специалисту будет понятно, какие дальнейшие действия необходимо принять в каждом конкретном случае.

Остеопороз может быть также вызван нарушением обмена веществ. Причиной здесь является неправильная работа желез внутренней секреции, плохая усвояемость кальция организмом.

В настоящее время на рынке существует достаточное количество медицинских препаратов и БАДов (биоактивные добавки), которые применяют для профилактики остеопороза. Я не могу отрицательно высказываться о БАДах, потому что в их составе есть кальций, витамин D3 и те вещества, которые способствуют усвояемости минералов организмом. Эффект от них наблюдаетсяи их можно и нужно использовать в пищевом рационе в профилактических целях. Конечно же, необходимо внимательно проверить, кто является производителем, имеет ли фирма достойную репутацию на медицинском рынке. А лучше всего проконсультироваться по поводу приема того или иного препарата со специалистом. Возможно, именно в вашем случае это лекарство или БАД не подходит, и вы напрасно потратите деньги. Возможно первопричину нужно искать в каком-то хроническом заболевании, нарушении работы желёз внутренней секреции.

Я категорически против употребления в пищу мела, толченой яичной скорлупы и прочих «народных» средств подобного толка. Еще раз повторю – в такой форме кальций организмом не усваивается, вы потратите собственное время и не добьетесь никаких результатов. Лучше принимать препараты, которые обеспечат поступление кальция в организм в более доступной для усвоения форме.

Кроме того, природным источником витамина Д3, который необходим для питания костей, является солнце. И опять вспомним о благоприятных в этом отношении возможностях нашего региона, постараемся воспользоваться ими в полной мере, и тогда наш организм будет здоровым максимально долго.

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