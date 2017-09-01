«Стыдный и позорный» закон об образовании противоречит европейским ценностям

Одним из последствий принятия закона об образовании, то бишь, «образовательной реформы», как его громко величает наша власть, явился отказ Венгрии в дальнейшем поддерживать инициативы Украины в международных организациях. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто пригласил посла Украины в Венгрии Любовь Непоп обсудить недавно принятый в Украине законе о тотальной украинизации образования, который считает «стыдным и позорным».

«Мы считаем позорным, что поправка серьезно нарушает права венгерского меньшинства. Позорно, что страна, стремящаяся к более тесным связям с ЕС, приняла закон, прямо идущий против европейских ценностей. Изменения в украинском законе об образовании делают невозможным получение нацменьшинствами Украины, включая 150-тысячное венгерское нацменьшинство, образования на родном языке», — заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Необходимо напомнить моему дорогому читателю, что Венгрия громче всех поддерживала введение безвиза для Украины, одной из первых ратифицировала соглашение об ассоциации между ЕС и Украиной и поддерживала Украину всеми возможными способами. После принятия непродуманного закона об образовании мы с удивлением узнали, что ценой такой всесторонней поддержки было право этнических венгров, подавляющее большинство которых компактно проживает на Закарпатье, получать образование на родном языке.

От Польши, Румынии и Молдовы, а также России, которая по факту не имеет права голоса, последовали заявления, общий смысл которых укладывается в утверждение — новый закон об образовании в Украине противоречит ценностям Европейского союза. Правда, всё-таки, «пышатыся» нам есть чем — с принятием столь бездумного и нетолерантного закона нас поздравил главный наш союзник — США.

Проектируем непроектируемое!

Я вот написала «столь бездумный», «непродуманный» закон, но если откинуть с таким трудом натягиваемый на ещё не совсем обескровленное тело Украины жупел носителя «европейских ценностей», то и нашим соседям в Европе и, прежде всего, украинскому народу, становится очевидным — усилия по вытеснению других языков являются частью проекта «строительства нации». И всем, конечно же, понятно, что в первую очередь в рамках этого проекта должен быть вытеснен русский язык. Такой проект, так называемый «нацбилдинг», предполагает склеивание новой и, предположительно, однородной общности из того разнообразия, которое досталось Украине после распада СССР.

За увлекательным процессом проектирования «непроектируемого» (всё легче, чем заводы строить, например) наша столь радикально настроенная в национальном вопросе власть как-то незаметно для себя упустила прекращение, возможно что до лучших времен, другого проекта — «Европейской Украины».

Бесспорно, что географически, исторически, культурно, этнически, конфессионально Украина является европейской, точнее, восточноевропейской страной. Но когда украинцы во время революции Достоинства заявили (и по инерции продолжают так считать) об европейском векторе развития для своей страны, они имели в виду движение к западноевропейским стандартам экономической и политической жизни.

Прагматичная политика «ласкового теляти»

Давайте помечтаем, мой дорогой читатель, о том, как могла бы выглядеть омрияна «европейская Украина», если бы эта светлая мечта начала сбываться. Конечно, Украина в любом случае нескоро достигла бы уровня достатка Финляндии или Швейцарии — но ведь дело не только в достатке. Все мы понимаем, что для устойчивого достатка в стране нужно трудиться десятилетиями, планомерно и упорно.

Но вот если бы Украина хотя бы взялась подражать западным европейцам в отношении государственного устройства и языков, мы бы увидели страну, в которой языковой вопрос был бы решен так же, как, скажем, в той же Финляндии, а отношение к Бандере и Шухевичу было бы резким, как в Польше, или достаточно холодным, как в остальной Европе.

В отношениях с соседями страна проводила бы прагматичную политику в интересах своих граждан — то есть политику «ласкового теляти».

Эта была бы Украина из предмайданной европейско-украинской прозы Андруховича и Куркова, которая бы являла пример более гуманного и справедливого общества. Страшно представить себе, но именно такая Украина заставила бы россиян призадуматься о том, не стоит ли и им решительно развернуться к благополучному Западу, а российские оппозиционные публицисты радовали бы нас завистливыми репортажами на тему «Почему у Украины получилось».

К сожалению, ничего подобного не произошло — по той очевидной причине, что политическая элита Украины не только была не в состоянии, а и не хотела двигаться вперёд по пути восприятия западноевропейского опыта строительства государственной жизни. Этот путь противоречил их корпоративным интересам, противоречил всем их привычкам и в принципе не укладывался в их картину мира. Почему это не было очевидным для украинского народа ещё во время Евромайдана, ей Богу, для меня до сих пор — загадка.

Справедливости ради хочется отметить, что народный депутат Украины Сергей Кивалов на брифинге в здании парламента также дал надлежащую оценку закону «Об образовании» принятому Верховной Радой.

Проводя данную реформу, мы должны руководствоваться с одной стороны тем богатым опытом, которым владеют работники сферы образования и которые знают, что сегодня нужно современному школьнику или студенту, а с другой стороны – учитывать мнение общества о путях реализации этой реформы. Почему я призываю к диалогу власти и представителей сферы образования? Потому что в этом году Национальный университет «Одесская юридическая академия» и Международный гуманитарный университет сделали лучшие наборы студентов. В то время, как по всей Украине закрываются вузы, а многие университеты набрали десятки студентов, к нам поступили тысячи. Это стало возможным благодаря тому, что мы успешно сочетаем лучшие традиции Одесской школы права и внедряем в образовательный процесс передовые технологии. Так в НУ «ОЮА» создано уникальное мобильное приложение, чат-бот, коворкинговые пространства, автоматизированное рабочее место детектива, прокурора, следователя. В тоже время, мы расширяем и развиваем профессорско-преподавательский состав, у нас работают высококвалифицированные профессионалы — порядка 400 кандидатов наук и более 50 докторов наук, которые осуществляют подготовку будущих профессионалов. Но, к сожалению, такая ситуация наблюдается далеко не по всей Украине.

— сказал Сергей Кивалов.

Напомним, что парламентарий подавал к этому законопроекту 20 поправок, 9 из которых были приняты.

В реальности украинская власть задействовала другой проект, унитарно-националистический, и вместо строительства европейской страны XXI века украинцы занялись строительством «нации» в худших традициях средневековья.

Поэтому проект, строящийся в Украине, не только не имеет ничего общего с нравами современной Западной Европы, но и прямо им противоположен. Согласитесь, ЕС можно упрекать в чём угодно, но уж в национализме он точно неповинен — скорее, его идеология представляет собой обратную крайность.

Но главным является то, что в основании ЕС и нынешней Украины лежат два в принципе противоположных подхода к людям. В странах Евросоюза люди рассматриваются именно как люди, со своими потребностями — в безопасности и достатке, свободе и развитии.

В нашем случае — как строительный и расходный материал для осуществления того или иного великого проекта. Как вы, наверное, догадались, в таком случае безопасность, свобода и достаток граждан вовсе не являются ценностью. Все это может и должно быть принесено в жертву Великому Проекту, когда творится История и Лучшие Люди отдают свои жизни. Соблазнительность Великого Проекта в том, что он дает людям на некоторый, краткосрочный, период ощущение сопричастности, единства и силы.

Возможность воспринимать и принимать ДРУГИХ

Мой дорогой читатель может возразить мне, что политику в нашей стране осуществляет некая группа людей, у которой есть идеальное представление об украинской нации и, по праву власти, прерогатива подогнать под него остальное несогласное население. Но вот реалистичен ли этот проект? «Сомневаюсь я…» — как говаривал герой любимого сериала.

Как мы теперь, пусть и с горьким опозданием, пониманием, что за столетия жизни в Российской империи и СССР украинцы так и не ассимилировались. Вообще, ассимиляция компактно проживающих этнических групп — это в принципе мало осуществимая задача. Но и украинцы должны смириться с тем, что сделать этнических украинцев из доставшихся Украине русских, венгров и румын — тоже никогда не получится.

Можно написать во всех учебниках, что Одесса была основана 600 лет назад украинскими казаками, или османами, или литовскими рыцарями, но говорить здесь будут по-русски.

Потому что основная проблема «зашита» в самом украинском национализме.

Вот когда постоянно читаешь и слышишь, что русскоязычное население Востока Украины — это ввезенные коммунистами москали (и их потомки), которые не являются своими на украинской земле, или про принципиальные культурные и даже биологические (!) отличия между настоящими, европейскими украинцами и оказавшимися на их территории русскими, я осознаю, что проблема не только в том, захотят ли и смогут ли русскоязычные ассимилироваться, но, прежде всего, и в том, захотят ли националисты их принять.

Именно готовность и желание воспринимать и принимать ДРУГИХ (во всех смыслах этого слова) характерный признак европейского мышления.

И в этом разрезе я бы посоветовала задуматься русскоязычным, которые всей душой поддержали Евромайдан. Им необходимо помнить о том, что национализм основывается именно на обозначении и отторжении чужаков — такова уж его неизбежная внутренняя динамика. Даже если речь идет о чужаках, первоначально лояльных и готовых горячо поддержать националистический проект. В конечном итоге, «русскоязычные» патриоты Украины получат в награду то, что их детей в школах уже не будут учить на родном языке. Я уже не говорю о том, что в националистическом дискурсе само слово «русский» является ругательством. Можно только надеяться, что на этом дискриминация НЕ СВОИХ приверженцев закончится.

В этой связи очень показателен пример немецкого поэта Эрнста Лиссауэра, ставшего известным в годы Первой мировой войны по причине сочинения им «Гимна Ненависти к Англии». Долгое время его творение пользовалось популярностью, но око националиста «не дремлет»! Немецкие националисты обратили внимание на то, что англичане, хотя и враги, но — «арийцы», а Лиссауэр, хотя и гражданин Германии и «свирепый» германский патриот, — этнический еврей, и недвусмысленно дали ему понять, что не считают его немцем. Да ещё и в такой форме, что Лиссауэру пришлось незамедлительно эмигрировать, а в последствии — сожалеть о том, что когда-то написал «гимн».

Так и люди «нетитульного» происхождения — или по тем или иным причинам записанные в «нетитульные» — могут, конечно, со страшным надрывом соревноваться в громкости исполнения гимна Украины или кричать «Слава нации», но «нация» обязательно найдёт возможность в конце концов объяснить им, что их старания тщетны.