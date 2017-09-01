Херсон - не туристическая Мекка, но заслуживает внимания

Первая губерния на юге Украины

Если вы хотите побывать в пустыне, походить по никогда не паханой земле, покупаться в чистейшей морской воде и отдохнуть на белоснежном песчаном пляже, заняться рыбалкой или охотой, все это вы можете осуществить на Херсонщине.

Это действительно удивительный уголок нашей страны. Это единственная область в Украине, территорию которой омывает два моря и Сиваш, его земли прорезает крупнейшая река Украины – Днепр. А сам город Херсон - это богатейшая история развития отечественного судостроения и важный исторический форпост в устье реки.

Климат типичный для юга: частые суховеи, жаркое лето и порой очень суровая зима. Но здесь много такого, что представляет интерес для туристов и любителей экзотического отдыха. Особенно это можно почувствовать и оценить в жаркое время года.

Сам город расположен в начале устья Днепра. Отсюда начинаются сохранившиеся с древних времен красивейшие плавни. Местами в поперечнике они занимают 30 и более километров. Все плавни прорезаны протоками и залиты лиманами. Здесь есть места, где неширокие протоки на километры уходят от главного русла Днепра вглубь плавней, где располагаются озера. Как правило, здешние озера рыбные. Правда, браконьеры изрядно истощили их запасы, но любителям рыбалки еще есть чем заняться.

Особо хочу обратить ваше внимание на протоки, что словно кровеносные сосуды пронизывают плавни дельты. Побывать в таких уголках - особое наслаждение. Представьте себе жаркий, но ветреный день. Вы на лодке (не моторной) заходите в такую протоку, которая направляется к одному из многочисленных озер. В это время река в волнах, а здесь вода словно зеркало и не шелохнется, над вами ивы сомкнули свои пышные зеленые кроны, которые отражаются в водной глади. А вокруг тихо, тихо. Не торопитесь плыть дальше, остановитесь на несколько секунд, опустите весла в воду и внимательно прислушайтесь. Как правило, в летнее время услышите разноголосое пение птиц. А вечером в песенные трели вливаются голоса соловьев. Птичий перезвон дополняет многоголосой хор лягушек, который порой заглушает соловьиные трели. Такое запоминается надолго. Нередко на островках появляются петухи - фазаны. Они словно красуются своим пестрым нарядом из цветных перьев. В то время, когда их серенькие подруги заняты будущим потомством, петухи развлекаются и дают вам возможность полюбоваться их убранством.

Таков пригород Херсона. Он остался таким, каким был многие века. Разве что местами цивилизация изменяет его облик. Но природа поистине прекрасная. Недаром Екатерина Великая, путешествуя по России, лишь в Херсоне задержалась на пять суток. Это был май 1787 года. Императрице понравилась окружающая природа, особенно Днепр и его плавни. Она отмечала в своем дневнике и в письмах своим близким, как великолепна здешняя природа.

Тогда самого города еще не было. В 1737 году во время русско-турецкой войны на правом берегу Днепра было построено укрепление российской армии Александр-шанц. Но победа над турками требовала нового развития и военной защиты нового края. Было решено в этом регионе начать строительство современной крепости и верфей для строительства полноценного военного флота, который защищал бы черноморские рубежи. Специально созданная комиссия должна была определить место строительства верфи. Возглавлял эту комиссию вице-адмирал, командующий Азовской флотилией А.Н. Сенявин. Он-то и предложил строить суда под защитой Александр-шанца. Но так как днепровский проходной канал к Черному морю был мелководный и непроходимый для больших кораблей, решили здесь строить корпуса, спускать корабли в лиман и там оснащать их орудиями, мачтами и такелажем.

В июне 1778 года Екатериной II был подписан указ об основании крепости и верфи. Тогда же начали строить город, которому дали имя Херсон в честь Херсонеса Таврического. Этот город и стал колыбелью и первой базой Черноморского флота, а затем экономическим и политическим центром края. Его основателем и первым генерал- губернатором был князь Григорий Потемкин. Строительством города и крепости занимался генерал-цейхместер И.А. Ганнибал. Здешняя крепость была окружена земельными валами и рвом, который при необходимости можно было заполнить днепровской водой. Внутри крепости были построены адмиралтейство, арсенал, военный собор, монетный двор, дворец Потемкина и другие сооружения. Кстати, когда создали Одессу, она тоже входила в состав Херсонской губернии.

Крепостной собор – гордость Потемкина

Еще и сегодня гости Херсона могут полюбоваться теми зданиями и сооружениями, которые были построены в годы, когда здесь полновластным хозяином был Потемкин и принимал высочайшую гостью, императрицу России Екатерину Великую. К ее приезду он велел построить дворец, в котором императрица прожила пять дней, и крепостной собор.

Он и сегодня удивляет гостей и прихожан своим богатым убранством.

Строительство собора началось 30 августа 1781 года и продолжалось до 1786 года. Собор посвящен святой, имя которой носила императрица Екатерина Великая. Его построили из бело-желтого ингулецкого известняка, в стиле русского классицизма с четырехколонным порталом у западного фасада. В наружных нишах помещены шесть скульптурных изображений святых. По замыслу Потемкина Херсон должен быть стать южным Петербургом. И собор был одним из шагов на этом пути. Вот почему у центрального входа в собор установлены две скульптурные фигуры - св. апостол Петр с ключами от рая и св. апостол Павел с мечом. Как бы подчеркивая, что город является стражем южных ворот империи. А два святых апостола, по замыслу Григория Потемкина, символизируют, что ключи от Юга (то есть от земного рая) достались после тяжелых боев, добытые мечом.

С западной стороны собора находится надпись позолоченными бронзовыми буквами, которая гласит: «Спасителю рода человеческого Екатерина II посвящает»

Собор в Херсоне имеет свою историю и пережил много трагедий. Его неоднократно закрывали, устраивали склад и музей. Но, слава Богу, он выжил в лихолетье - в годы гонений на церковь и войны. Его посещали многие известные военные и правительственные деятели. Здесь побывали А.В. Суворов, М.И. Кутузов, Ф.Ф.Ушаков, герой войны 1812 года Денис Давидов.

Екатерининский собор – детище князя Григория Потемкина - стал и местом его упокоения.

После смерти Потемкина 5 октября 1791года его прах лишь 22 ноября 1791 года привезли в Херсон и 23 ноября прах предали земле, а вернее поместили в подземный склеп, который находится под церковным полом по правую сторону амвона. Сердце Потемкина поместили в золотую урну и, по настоянию его родственников, погребли на его родине в Смоленской губернии.

Если вы побываете в Херсонском Екатерининском соборе, вам покажут кресло, в котором восседала Екатерина Великая во время посещения собора, место захоронения Григория Потемкина. Расскажут о том, как в прошлом не раз мародеры и правители империи, да и современные, глумились над прахом князя Григория Александровича Потемкина. Но никто не даст вам точного ответа, где находился его прах с 5 октября по 21 ноября 1791 года.