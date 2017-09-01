Двое детей, находившихся в «Виктории» в момент пожара будут представлены к государственным наградам

Автор: Александр Михайлов «Слово»
С соответствующей инициативой выступил губернатор Максим Степанов.
Как он сообщил в соцсетях, он обратился к Президенту с представлением на награждение медалями «За спасение жизни» двум подросткам, которые во время пожара в Виктории выводили из горящего корпуса детей.
К медалям представлены тринадцатилетний Максим Тихончук и шестнадцатилетняя Екатерина Ной. По данным губернатора, вместе они спасли двадцать три ребенка.
По убеждению главы региона, такое поведение совсем еще молодых людей может стать примером для многих взрослых.