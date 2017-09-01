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  • Дата: Вчера, 19:00
Вчера, 19:00

В Одессе произошло очередное ДТП с участием маршрутного автобуса

Категория: Новости


В Одессе произошло очередное ДТП с участием маршрутного автобуса

На сей раз «героем дня» стал водитель маршрутного автобуса №117.

По ходу движения он врезался в припаркованный автомобиль «Citroen». К счастью, скорость автомобиля была невелика, поэтому обошлось без жертв. Однако двое пассажиров получили травмы и были госпитализированы.

Причины происшествия устанавливаются.

Отметим, что у водителя маршрутки может быть одно «смягчающее обстоятельство. Ведь непосредственно в районе столкновения с припаркованным автомобилем находился знак «стоянка и остановка запрещена».



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