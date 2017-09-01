В Одесской области концентрируются силы Нацгвардии

Правда, непосредственно в Одессе они не появятся.

Как выяснилось, по распоряжению руководства МВД силы Нацгвардии усилят охрану общественного порядка в приграничных районах региона. В первую очередь, на границе с Приднестровьем.

По данным пресс-службы ведомства, «…семьдесят нацгвардейцев уже в Измаиле. Там будет размещен батальон Нацгвардии. Это позволит обеспечить порядок в Измаильском и Болградском районах».

В настоящее время правоохранители несут службу в этих районах в штатном режиме. Однако места массового скопления граждан регулярно проверяются.