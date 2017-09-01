Сергей Кивалов: В Верховной Раде продолжили обсуждение законопроектов судебной реформы

«Сегодня был рассмотрен раздел пятитомного законопроекта, посвящённый новому Хозяйственному процессуальному кодексу. Народные депутаты полностью обсудили все 1251 поправку. Ряд поправок — полезны, их авторы высказали убедительные аргументы. Однако поправки набирали не больше 30, 50, 70 голосов (из необходимых 226). Даже поправка 1251, поддержанная председателем профильного комитета. Таким образом, они не будут учтены в новом законе.

На очереди — проекты новых Гражданского процессуального кодекса (пятую часть поправок к которому Парламент уже рассмотрел) и Кодекса административного судопроизводства, а также изменений в 26 других законодательных актов.

Формально, все процедуры вступают в силу в день начала работы нового Верховного Суда Украины, то есть — не позже 30 сентября 2017 года. Опустевшие, с критическим некомплектом судей, местные и апелляционные суды, перегруженные делами (более 3 миллионов ежегодно) будут вынуждены переходить на новые процедуры «на бегу». Это же коснется и адвокатов, и всех граждан, которые не смогут себе их позволить. Можно ли это назвать обеспечением конституционного права гражданина Украины на доступ к суду?»

Продолжение статьи доктора юридических наук, академика, народного депутата Украины Сергея Кивалова читайте в разделе «Авторская колонка».