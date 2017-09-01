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  • Дата: Сегодня, 10:00
Сегодня, 10:00

Международная трасса "Одесса-Львов" будет построена за три-четыре года

Категория: Новости


Международная трасса "Одесса-Львов" будет построена за три-четыре года

Такое обещание дал на заседании Кабмина премьер-министр Владимир Гройсман.

По его словам, эта трасса станет частью транзитного маршрута,  которая свяжет черноморское побережье с Балтикой.

Ее протяжение составляет семьсот пятьдесят километров. Как сообщил премьер, в этом году на реконструкцию трассы выделен первый транш в размере 800 миллионов гривен.

По убеждению Владимира Гройсмана, введение в эксплуатацию этой трассы значительно увеличит транзитный потенциал Украины.

Отметим, что, несмотря на то, что дорога обозначена, как «Львов-Одесса», Южная Пальмира не является конечным пунктом трассы, поскольку, по имеющейся информации,  ее собираются продлить, по меньшей мере, до Николаева.

 



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