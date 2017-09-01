За последний год сотрудники ГСЧС выезжали на вызовы более одиннадцати тысяч раз!

Такие данные привел заместитель начальника областного управления ГСЧС Александр Крицкий.

При этом практически каждый третий вызов приходится непосредственно на Одессу.

Чаще всего спасателям приходится выезжать на пожары.

Так, только за минувший год таковых было почти шесть тысяч . Из них так же около трети приходится на долю областного центра.

Как особо отметил Александр Крицкий, в ходе борьбы с огнем было спасено три тысячи двести девять человек, из которых триста сорок восемь- дети!

Отметим, что по информации руководства ГСЧС, основными причинами возгораний является нарушение правил техники безопасности, использование неисправных электроприборов и банальное курение в постели.