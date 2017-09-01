 
Информация к новости
  • Просмотров: 288
  • Дата: Сегодня, 11:00
Сегодня, 11:00

Первый - пошел. Второй , третий и четвертый - следом

Категория: Новости


Первый - пошел. Второй , третий и четвертый - следом

Вслед за руководителем департамента образования и науки Еленой Буйневич заявление об отставке написала вице-мэр по гуманитарным вопросам Зинаида Цвиринько.

Такую информацию сообщила пресс-служба мэрии.

Кроме того, на заседании согласительного совета объявлено о решении об отстранении от своих обязанностей руководителя УКСа Бориса Панова и руководителя ГАСИ в Одессе Александра Авдеева.

Принято ьтак же решение о создании рабочей группы для проведения внутреннего расследования причин трагедии в пансионате «Виктория».

 



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 