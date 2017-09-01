Первый - пошел. Второй , третий и четвертый - следом

Вслед за руководителем департамента образования и науки Еленой Буйневич заявление об отставке написала вице-мэр по гуманитарным вопросам Зинаида Цвиринько.

Такую информацию сообщила пресс-служба мэрии.

Кроме того, на заседании согласительного совета объявлено о решении об отстранении от своих обязанностей руководителя УКСа Бориса Панова и руководителя ГАСИ в Одессе Александра Авдеева.

Принято ьтак же решение о создании рабочей группы для проведения внутреннего расследования причин трагедии в пансионате «Виктория».