Первый - пошел. Второй , третий и четвертый - следом

Автор: Александр МИХАЙЛОВ "СЛОВО"
Вслед за руководителем департамента образования и науки Еленой Буйневич заявление об отставке написала вице-мэр по гуманитарным вопросам Зинаида Цвиринько.
Такую информацию сообщила пресс-служба мэрии.
Кроме того, на заседании согласительного совета объявлено о решении об отстранении от своих обязанностей руководителя УКСа Бориса Панова и руководителя ГАСИ в Одессе Александра Авдеева.
Принято ьтак же решение о создании рабочей группы для проведения внутреннего расследования причин трагедии в пансионате «Виктория».