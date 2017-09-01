Возле мэрии перед началом сессии собралось более пятисот человек

В своем большинстве. Это представители т.н. «активистов», которые выступают противодействиующей городской власти.Среди них много националистов, которые требуют не только отставки городского головы, но и самороспуска всего горсовета.

Отметим, что их попытка прорваться к непосредственно к мэрии была пресечена правоохранителями, которые взяли здания в плотное кольцо оцепления.

Так не менее четырехсот сотрудников, и еще несколько сотен -в оперативном резерве по-соседству.

Произошло несколько потасовок как возле центрального, так и возле бокового входа.

По официальной версии, силы полиции и Нацгвардии стянуты к мэрии, чтобы не дать пронести взрывчатку.

В потасовках у мэрии применяется слезоточивый газ. Несколько человек задержаны.