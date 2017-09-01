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  • Дата: Сегодня, 14:30
Сегодня, 14:30

Все дети, пострадавшие в результате пожара в «Виктории» находятся в хорошем состоянии

Категория: Новости


Такую информацию озвучил директор департамента здравоохранения Евгений Григорьев.

По его словам, двое деток в диагнозом «отравление продуктами горения уже сегодня выписываются домой.

Третий ребенок, получивший травмы еще находится в больнице, но будет выписан уже в пятницу.

К счастью, первоначальный диагноз о травме грудного отдела позвоночника не подтвердился, поэтому никаких последствий от происшедшего для здоровья ребенка не будет.

Правда, на всякий случай ему на две-три недели рекомендован постельный режим.



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