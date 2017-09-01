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  • Дата: Сегодня, 14:00
Сегодня, 14:00

Депутаты горсовета единогласно поддержали выделение средств семьям погибших и пострадавших детей в результате пожара в «Виктории»

Категория: Новости


Депутаты горсовета единогласно поддержали выделение средств семьям погибших и пострадавших детей в результате пожара в «Виктории»

Как отметил городской голова, семьям погибших выделяется из горбюджета по двести тысяч гривен, семьям пострадавших- по сто тысяч.

А все остальным, находившимся в момент возгорания в этом спальном корпусе- по двадцать тысяч гривен.

«Ведь они пережили стресс и многие потеряли свои вещи!» -отметил мэр.

Правда, в выделении помощи в размере двадцати тысяч гривен депутатского разрешения не требовалось. Как отметил Геннадий Труханов, данный вопрос  в рамках действующего законодательства руководство муниципалитета может решить самостоятельно.



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