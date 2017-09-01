Все школы, детские сады, медицинские и другие коммунальные учреждения ждут тотальные проверки на противопожарную безопасность

Соответствующее решение приняли депутаты городского совета.

Как сообщил депутат Олега Этнарович, для этого создана специальная рабочая группа в составе сотрудников ГСЧС, представителей департаментов образования и оборонной работы, а итак же депутатов городского совета.

Однако, по словам городского головы Геннадия Труханова, «…никакие проверяющие не смогут ежедневно оббегать все школы и другие учреждения и проверить противопожарную подготовку. Поэтому это должны ежедневно делать представители администрации этих учреждений. Это их обязанность и ответственность!»