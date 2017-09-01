Некоторые нечистоплотные «люди» хотят использовать трагедию в «Виктории» и гибель детей в своих политических интересах

Такое заявление сделал в ходе сессии горсовета городской голова Геннадий Труханов.

По его словам, «…некоторые посчитали, что в связи с трагедией пробил из «звездный час». И начали распространять заведомо ложную информацию!»

Например, о том, что на противопожарную безопасность лагеря было затрачено 11 миллионов гривен.

По словам мэра, это –чушь. В общей сложности на эти цели пошло лишь 780 тысяч гривен.

Он пообещал, что вся документация , касающаяся приема в эксплуатацию и работы лагеря «Виктория» будет передана следствию.

Все что покажет расследование, проводимое городским руководством, будет опубликовано на сайте горсовета.