 
Информация к новости
  • Просмотров: 277
  • Дата: Сегодня, 16:30
Сегодня, 16:30

Некоторые нечистоплотные «люди» хотят использовать трагедию в «Виктории» и гибель детей в своих политических интересах

Категория: Новости


Некоторые нечистоплотные «люди» хотят использовать трагедию в «Виктории» и гибель детей в своих политических интересах

Такое заявление сделал в ходе сессии горсовета городской голова Геннадий Труханов.

По его словам, «…некоторые посчитали, что в связи с трагедией пробил из «звездный час». И начали распространять заведомо ложную информацию!»

Например, о том, что на противопожарную безопасность лагеря было затрачено 11 миллионов гривен.

По словам мэра, это –чушь. В общей сложности на эти цели пошло лишь 780 тысяч гривен.

Он пообещал, что вся документация , касающаяся приема в эксплуатацию и работы лагеря «Виктория» будет передана следствию.

Все что покажет расследование, проводимое городским руководством, будет опубликовано на сайте горсовета.

 



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 