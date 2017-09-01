МВФ обещает Украине светлое будущее. Но никто не радуется

С 12 по 14 сентября в рамках работы миссии МВФ в Киеве, было проведено ряд встреч миссии с руководством страны. Обсуждали перспективы дальнейшего финансирования, реализацию образовательной, медицинской и пенсионной реформ, а также подготовка проекта бюджета на 2018 г.

В ходе встречи с премьером Гройсманом, первый заместитель директора-распорядителя МВФ Дэвид Липтон заявил: «Надеюсь, что поддержка МВФ в предыдущие периоды была полезной, и мы проведем дискуссию о том, как продвигать реформы в дальнейшем».

«То, что миссия МВФ контролирует ход подготовки проекта бюджета, не вызывает особого удивления. Это - уже традиция. Но что интересовало их в пенсионной, образовательной и медицинской реформах? Не думаю, что они беспокоятся относительно механизма формирования госпитальных округов. Скорее, руководство страны пыталось убедить МВФ, что благодаря этим «реформам» существенно сократятся затраты госбюджета. Ведь такое сокращение расходов - одно из требований МВФ

», - комментирует ситуацию депутат Одесского областного совета Виктор Баранский.

Стоит отметить, что в 2018-2022 годах Украине предстоит выплатить по долговым обязательствам 64,196 млрд. дол., в том числе 35,49 млрд. дол. по внутреннему и 28,7 млрд. дол. по внешнему долгу. В свою очередь, экономический рост прогнозируется минимальный.

«Где взять такие деньги, в правительстве не знают. Остаётся только одно – снова просить в долг. В результате, Украина всё больше подпадает под действие внешнего управления. И визит миссии МВФ это в очередной раз доказал. Все ключевые вопросы социально-экономического развития согласовываются с кредиторами»

, – комментирует Виктор Баранский.

Депутат отмечает, что правительство пошло по самому простому пути - уменьшить дефицит бюджета не при помощи стимулирования роста экономики, а за счет тотального сокращения социальных выплат и обнищания населения. Если не пересмотреть проводимую социально-экономическую политику, то страна окончательно утратит свой суверенитет. Мы должны рассчитывать на свои силы и развивать экономику исходя из национальных интересов, а не стремиться угодить всемирным ростовщикам в лице МВФ.