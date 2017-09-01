Глеб Милютин: вследствие легализации наемного труда 1137 жителей Одесчины получили рабочие места и официальную заработную плату

Также руководитель фискальной службы области отмечает, что с начала года на заседаниях комиссий заслушано 807 юридических лиц, которые начисляют заработную плату ниже законодательно установленного уровня, 756 из которых уже обеспечили соблюдение законодательства в части минимальной заработной платы.
За этих наемных работников работодатели пересчитали 1,5 млн грн единого социального взноса и 1,1 млн грн налога на доходы физических лиц.
По словам Глеба Милютина в результате проведенной представителями фискальной службы индивидуальной разъяснительной работы с работодателями, в январе-августе текущего года уровень заработной платы повысили 1039 работодателей, а в бюджет дополнительно поступило 1,5 млн грн налога на доходы физических лиц.
Что же касается субъектов, которых в этом году проверено на предмет выплат заработных плат и других доходов физическим лицам, то, к сожалению, нарушение налоговое законодательство зафиксировано более как в половине случаев (67%).
По результатам проверочных мероприятий в бюджет доначислено 6 млн грн налога на доходы физических лиц, около 1 млн грн единого взноса и почти полмиллиона гривен военного сбора.