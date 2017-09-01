Глеб Милютин: вследствие легализации наемного труда 1137 жителей Одесчины получили рабочие места и официальную заработную плату

«Сегодня представители фискальной службы входят в состав и принимают активное участие в работе комиссий и рабочих групп по вопросам легализации выплаты заработной платы и занятости населения, созданных при местных органах исполнительной власти. Как результат, работодатели дополнительно заключили 1137 трудовых соглашений с наемными работниками»

, - сообщил начальник Главного управления ГФС в Одесской области Глеб Милютин.

Также руководитель фискальной службы области отмечает, что с начала года на заседаниях комиссий заслушано 807 юридических лиц, которые начисляют заработную плату ниже законодательно установленного уровня, 756 из которых уже обеспечили соблюдение законодательства в части минимальной заработной платы.

За этих наемных работников работодатели пересчитали 1,5 млн грн единого социального взноса и 1,1 млн грн налога на доходы физических лиц.

По словам Глеба Милютина в результате проведенной представителями фискальной службы индивидуальной разъяснительной работы с работодателями, в январе-августе текущего года уровень заработной платы повысили 1039 работодателей, а в бюджет дополнительно поступило 1,5 млн грн налога на доходы физических лиц.

Что же касается субъектов, которых в этом году проверено на предмет выплат заработных плат и других доходов физическим лицам, то, к сожалению, нарушение налоговое законодательство зафиксировано более как в половине случаев (67%).

По результатам проверочных мероприятий в бюджет доначислено 6 млн грн налога на доходы физических лиц, около 1 млн грн единого взноса и почти полмиллиона гривен военного сбора.

«Фискальная служба в Одесской области и в дальнейшем будет принимать меры, направленные на соблюдение работодателями законодательства при выплате заработной платы»

, - подчеркивает Глеб Милютин.