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  • Дата: Сегодня, 17:30
Сегодня, 17:30

В Одессы появились на свет еще 162 новорожденных

Категория: Новости

Информация департамента здравоохранения Одесского горсовета о количестве новорожденных за прошедшую неделю.

За прошедшую неделю в городских родильных домах Одессы появились на свет 162 новорожденных. Наибольшее количество детей увидели свет в городском роддоме №5 — 59 малышей.  Численное превосходство на минувшей неделе одержали новорожденные мальчики — на свет появились 86 юных одесситов и 76 маленьких одесситок.  С 18 сентября 2017 года временно приостановлена госпитализация беременных и рожениц в городской роддом №4, где в течение месяца будут проводиться плановые ремонтные работы и дезинфекция. Родильный дом №1 на этой неделе возобновляет свою работу в обычном режиме после завершения дезинфекции и косметического ремонта. 



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