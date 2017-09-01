В Одессы появились на свет еще 162 новорожденных

Информация департамента здравоохранения Одесского горсовета о количестве новорожденных за прошедшую неделю.

За прошедшую неделю в городских родильных домах Одессы появились на свет 162 новорожденных. Наибольшее количество детей увидели свет в городском роддоме №5 — 59 малышей. Численное превосходство на минувшей неделе одержали новорожденные мальчики — на свет появились 86 юных одесситов и 76 маленьких одесситок. С 18 сентября 2017 года временно приостановлена госпитализация беременных и рожениц в городской роддом №4, где в течение месяца будут проводиться плановые ремонтные работы и дезинфекция. Родильный дом №1 на этой неделе возобновляет свою работу в обычном режиме после завершения дезинфекции и косметического ремонта.