Сегодня около 16 часов на на перекрестке улиц Балковской и Краснослободской столкнулись автомобили КIA и Mitsubishi.
По информации Патрульной полиции г.Одессы, водитель автомобиля КIA, двигаясь по улице Краснослободской, совершил проезд перекрёстка с улицей Балковской на красный сигнал светофора, в результате чего произошло столкновение с автомобилем Mitsubishi, который двигался ул. Балковской.
В следствие происшествия женщина-пассажир автомобиля Mitsubishi получила травмы. Пострадавшая доставлена в медицинское учреждение на диагностику.
Обстоятельства ДТП будут установлены в ходе следствия.