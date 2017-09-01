Сегодня около 16 часов на на перекрестке улиц Балковской и Краснослободской столкнулись автомобили КIA и Mitsubishi.

По информации Патрульной полиции г.Одессы, водитель автомобиля КIA, двигаясь по улице Краснослободской, совершил проезд перекрёстка с улицей Балковской на красный сигнал светофора, в результате чего произошло столкновение с автомобилем Mitsubishi, который двигался ул. Балковской.

В следствие происшествия женщина-пассажир автомобиля Mitsubishi получила травмы. Пострадавшая доставлена в медицинское учреждение на диагностику.

Обстоятельства ДТП будут установлены в ходе следствия.