 
Информация к новости
  • Просмотров: 75
  • Дата: Сегодня, 18:00
Сегодня, 18:00

На перекрестке улиц Балковской и Краснослободской столкнулись автомобили

Категория: Новости

Сегодня около 16 часов на на перекрестке улиц Балковской и Краснослободской столкнулись автомобили КIA и Mitsubishi.

По информации Патрульной полиции г.Одессы, водитель автомобиля КIA, двигаясь по улице Краснослободской, совершил проезд перекрёстка с улицей Балковской на красный сигнал светофора, в результате чего произошло столкновение с автомобилем Mitsubishi, который двигался ул. Балковской.

В следствие происшествия женщина-пассажир автомобиля Mitsubishi получила травмы. Пострадавшая доставлена в медицинское учреждение на диагностику.

Обстоятельства ДТП будут установлены в ходе следствия.



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 