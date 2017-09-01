Суд избрал меру пресечения для мужчины зверки забившего лопатой и изнасиловавшего свою одноклассницу

Накануне Одесская местная прокуратура Малиновского района направила в суд обвинительный акт в отношении жителя Одесской области, зверки забившего лопатой и изнасиловавшего свою одноклассницу.

Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Одесской области.

Мужчине выдвинуты обвинения сразу по трём статьям – кража, изнасилование несовершеннолетней и умышленное убийство (ч. 1 ст. 185, ч. 4 ст. 152, и 10 ч. 2 ст. 115 УК Украины).

В настоящий момент обвиняемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.



