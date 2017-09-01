50-летнему килийцу грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУНП Одесской области.

В ходе обыска полицейские обнаружили и изъяли два пистолета, нарезную винтовку, два магазина о автомата Калашникова и шесть патронов, а также пакет с марихуаной.

По данному факту открыто уголовное дело по ч. 1 ст. 309 (незаконное хранение наркотических средств) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины, мужчину проверяют на причастность к другим преступлениям.

Напомним, сотрудники СБУ обнаружили тайник с оружием в одном из сёл Подольского района.