Суд вернул пограничникам земельный участок на берегу Дуная

Хозяйственный суд Одесской области удовлетворил исковое заявление военного прокурора Белгород-Днестровского гарнизона и признал недействительным договор аренды земли в Измаиле по улице Нахимова, 258.

Об этом сообщили в пресс-службе военной прокуратуры Южного региона Украины.

Установлено, что в сентябре 2004 года Измаильский городской совет незаконным решением прекратил право постоянного пользования Администрацией Государственной пограничной службы Украины земельным участком на побережье реки Дунай площадью 2,4 га. Там располагались причалы, предназначенные для эксплуатации морских катеров.

Вместо этого указанный участок был предоставлен в аренду сроком на 49 лет обществу с ограниченной ответственностью для эксплуатации административного здания, ремонтных мастерских и отстоя маломерных судов.

Таким образом, Измаильский горсовет, заключая вышеупомянутый договор аренды земли и не имея никаких полномочий на владение, пользование и распоряжение земельным участком, вопреки требованиям Закона Украины «Об аренде земли» и Земельного кодекса Украины самовольно и незаконно распорядился землями обороны.

В военной прокуратуре отметили, что данное дело неоднократно рассматривалось судами различных инстанций. На данный момент принимаются меры для реального исполнения решения суда.