Мужчина забил сожительницу до смерти и закопал в выгребной яме

Накануне в селе Каракурт Болградского района Одесской области был задержан мужчина, подозреваемый в убийстве своей сожительницы.

О странной пропаже женщины заметили её соседи, которые ранее стали свидетелями яростного конфликта между сожителями.

Как выяснилось, ссора между возлюбленными переросла в драку, а в какой-то момент мужчина, потеряв над собой контроль, забил женщину до смерти. Оставив её умирать прямо во дворе, он отправился спать, а на утро решил закопать труп.

Полицейские, вызванные соседями, по приезду сразу почувствовали стоящий во дворе специфический запах. Тело было обнаружено на небольшой глубине в выгребной яме.

Начато уголовное производство по ст. 115 УК Украины. Преступнику грозит от семи лет до пожизненного лишения свободы.

