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  • Дата: Сегодня, 14:30
Сегодня, 14:30

На границе в Одесской области поймали молдавского мошенника

Категория: Новости

На границе в Одесской области поймали молдавского мошенника

20 сентября на границе в Одесской области поймали молдавского мошенника.

Об этом сообщают в Госпогранслужбе Украины.

«Вчера на вход в Украину в пункт пропуска «Кучурган» прибыл гражданин Молдовы, который направлялся в Одессу. Во время осуществления пограничного контроля наряд по проверке документов зафиксировал срабатывания базы данных Интерпола.
Путешествие преступника, которого разыскивали в Молдове с сентября 2009 г. за присвоение чужого имущества путем мошенничества, завершилась металлическими браслетами в украинском пункте пропуска», — отметили пограничники.

Пограничники Белгород-Днестровского отряда передали задержанного представителям Национальной полиции.



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