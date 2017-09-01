20 сентября на границе в Одесской области поймали молдавского мошенника.

Об этом сообщают в Госпогранслужбе Украины.

«Вчера на вход в Украину в пункт пропуска «Кучурган» прибыл гражданин Молдовы, который направлялся в Одессу. Во время осуществления пограничного контроля наряд по проверке документов зафиксировал срабатывания базы данных Интерпола.

Путешествие преступника, которого разыскивали в Молдове с сентября 2009 г. за присвоение чужого имущества путем мошенничества, завершилась металлическими браслетами в украинском пункте пропуска», — отметили пограничники.

Пограничники Белгород-Днестровского отряда передали задержанного представителям Национальной полиции.