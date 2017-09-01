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  • Дата: Сегодня, 19:00
Сегодня, 19:00

Возле 11-й больницы пьяный мужчина перепутал "скорую" с такси

Категория: Новости

Возле 11-й больницы пьяный мужчина перепутал "скорую" с такси

Возле 11-й больницы мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения подошел к водителю скорой помощи, который ждал выхода бригады, и попросил отвезти его домой.

Водитель отказал мужчине и поднял стекло.

В ответ мужчина ударил по стеклу кулаком, а после взял камень и побежал в сторону машины, угрожая медикам. Фельдшер остановил дебошира, а после врачи помогли удержать мужчину. Проезжавший мимо правоохранитель дал наручники.

Нападавший заявил, что его доставили в больницу скорой, при этом утверждает, что он эпилептик. В конечном итоге патрульные доставили его в отдел полиции.



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