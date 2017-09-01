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  • Дата: Сегодня, 19:30
Сегодня, 19:30

Количество безработных в Одессе на конец августа нынешнего года составило 1987 человек

Категория: Новости

Количество безработных в Одессе на конец августа нынешнего года составило 1987 человек

По данным городской службы занятости количество зарегистрированных безработных на конец августа нынешнего года составило 1987 человек. 80% из них получали пособие по безработице. На сегодняшний день средний размер выплаты составляет 3990 грн.

Более половины безработных - женщины (66,5%). В поисках вакансии также 43% молодежи в возрасте до 35 лет.

В Департаменте труда и соцполитики также сообщают, что при содействии Одесского городского центра занятости за 8 месяцев 2017 года трудоустроены почти 2,3 тысячи человек.

Всего на начало осени в Одессе насчитывалось 1,2 тысячи вакантных рабочих мест.

По-прежнему, наибольший спрос среди профессий наблюдался на квалифицированных рабочих с инструментом (на 50 соискателей приходится 182 вакансии) и работников сферы торговли и услуг (100 ищущих работу на 137 заявок). Как и ранее, меньше всего работы предлагают для на экономистов, юристов, банковских служащих. По статистике, здесь на одну вакансию претендуют сразу 5 человек.



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