Аккерманские правоохранители задержали группу серийных воров. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области.

Двое жителей села Шабо обокрали больше десятка своих односельчан.

- Оказалось, что воры заранее выбирали дом, где можно поживиться. А ночью проникали внутрь и забирали всё, что могли - от продуктов питания до металлолома, - рассказал замначальника Белгород-Днестровского отдела полиции Андрей Мащенко. - Проверяется причастность злоумышленников к совершению аналогичных преступлений.

Ворам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет.