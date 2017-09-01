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  • Дата: Вчера, 20:00
Вчера, 20:00

Аккерманские правоохранители задержали группу серийных воров

Категория: Новости

Аккерманские правоохранители задержали группу серийных воров

Аккерманские правоохранители задержали группу серийных воров. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области.

Двое жителей села Шабо обокрали больше десятка своих односельчан. 

- Оказалось, что воры заранее выбирали дом, где можно поживиться. А ночью проникали внутрь и забирали всё, что могли - от продуктов питания до металлолома, - рассказал замначальника Белгород-Днестровского отдела полиции Андрей Мащенко. - Проверяется причастность злоумышленников к совершению аналогичных преступлений.

Ворам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет.



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