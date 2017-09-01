Полицейские и «прокурорские» проводят обыски в предприятиях , осуществлявших работы в лагере «Виктория»

Об этом сообщил начальник ГУНП Дмитрий Головин.

Он пообещал, что целью следственных действий является «…проверка и изъятие всей документации по строительству и реконструкции лагеря –от проектов до документов о приемке в эксплуатацию строений!»

Обыски проводят сотрудники следственного управления. И, как отметил начальник управления Сергей Шайхет, проводятся так же опросы свидетелей, как взрослых, так и детей.

Он пообещал, что «…будет дана правовая оценка действиям всех участников реконструкции и эксплуатации лагеря!»