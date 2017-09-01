Не прошло и полгода…

Дело таксиста, убившего студентку Одесской Национальной Юридической Академии, наконец-то передано в суд.

Как сообщает ГУНП, проведены все необходимые досудебные следственные действия и экспертизы. В том числе и психологическая экспертиза, признавшая обвиняемого Андрея Пейчева вменяемым.

Напомним, что по данным следствия таксист Андрей Пейчев 18 мая 2017 года совершил убийство вызвавшего такси по интернету 18-ти летней Татьны Маснюк, после чего пытался сжечь тело.

В ходе следствия обвиняемый признался в изнасиловании и убийстве еще одной женщины в Теплодаре в 2014 году.

По совокупности преступлений обвиняемому грозит пожизненное заключение.