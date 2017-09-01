Пенсионеры идут в ногу со временем, изучая компьютерные технологии

В Одессе на базе Международного гуманитарного университета четвертый год работают специализированные бесплатные курсы для пенсионеров. Социальный проект действует по инициативе президента МГУ, народного депутата Украины Сергея Кивалова и пользуется большой популярностью среди пенсионеров Приморского района. Так, состоялся уже 18-ый набор на бесплатное компьютерное обучение для пожилых людей. Более 100 пенсионеров будут постигать компьютерные премудрости в малокомплектных группах, для них уже составлено удобное расписание. Возраст учащихся - самый разный. Многим - слегка за 50, но и есть и те, кому уже за 80 лет. Самому взрослому студенту этого набора исполнилось 83. Слушатели курсов говорят, что их основная цель – обучиться компьютерной грамоте, чтобы общаться по средствам Интернета с родственниками и друзьями, всегда быть курсе последних новостей, а для некоторых – это еще и способ найти работу или хобби.

Известный постулат «учиться никогда не поздно» — это про меня. Я в свои 67 изучаю несколько иностранных языков, изучаю психологию, но главная моя цель сейчас – научиться разбираться в компьютере, а вы же знаете прекрасно, какие цены на компьютерные курсы, нам, пенсионерам, не по силам оплатить. У многих из нас пенсия меньше, чем оплата курсов за месяц. Поэтому я когда узнала от знакомой, которая уже была слушательницей летних компьютерных курсов в МГУ, что набор – абсолютно бесплатный, преподают тут на высочайшем уровне, то сразу позвонила, чтобы записаться.

— говорит Лариса Ивановна.

Сергей Васильевич Кивалов лично нас всех поприветствовал, рассказал о том, как будут проходить курсы, и пожелал нам успехов в изучении. Мне очень приятно, что о нас так заботятся, и это делается не для галочки, не перед выборами, а действительное для того , чтобы мы образовывались и шли в ногу со временем. Я хочу научиться находить различную литературу в Интернете, а также общаться со своими подругами, которые живут в других странах.

— рассказывает Нина Борисовна.

Сергей Кивалов поздравил всех пенсионеров с началом их компьютерного обучения. Также народный депутат подчеркнул, что подобные социальные проекты — это, по сути, отдача долга тем, кто всю жизнь трудился, но не хочет отставать от жизни, а вот оплачивать подобные курсы попросту не в состоянии.

Мы создали и воплотили в жизнь этот проект специально для одесситов, которые на протяжении 30-40 и более лет трудились на благо нашей родины. Эти люди - настоящие труженики, и к великому сожалению, государство сегодня практически отвернулось от них: мало того , что мизерная пенсия и социальная помощь, так еще и нет никакой возможности проводить интересный досуг, развиваться и получать новые знания. Поэтому мы и развиваем разные социальные проекты, один из наиболее удачных – это бесплатные компьютерные курсы для пожилых людей. Наши лучшие преподаватели, доктора наук и студенты – магистры будут обучать пенсионеров компьютерным знаниям. К каждому нашему новому студенту – свой индивидуальный подход, именно поэтому мы формируем малокомплектные группы. Я уверен, что после окончания курса наши студенты покажут прекрасные результаты и с легкостью смогут наравне со своими детьми и внуками пользоваться компьютером.

Сергей Кивалов так же рассказал пожилым людям и о других социальных проектах, направленных на помощь горожанам. Народный депутат пригласил всех нуждающихся в правовой помощи в Юридическую клинику, которая за 19 лет работы оказала помощь 200 тысячи одесситам. Кроме того, с 4 сентября свои двери перед одесситами открыла ультрасовременная стоматологическая клиника при Международном гуманитарном университете по адресу улица Академическая, 30, где бесплатную помощь смогут получать все нуждающиеся пенсионеры и малоимущие граждане, проживающие в Приморском районе Одессы.

Пенсионеров также пригласили посещать еженедельные лекции по изучению английского языка в библиотеке имени Грушевского. И эти уроки также бесплатные. Интересные лекции и занятия по английскому проходят в рамках проекта «Открытый университет» - неформальное образование для взрослых, который реализовывает факультет журналистики Национального университета «Одесская юридическая академия».