Пенсионеры идут в ногу со временем, изучая компьютерные технологии

В Одессе на базе Международного гуманитарного университета четвертый год работают специализированные бесплатные курсы для пенсионеров. Социальный проект действует по инициативе президента МГУ, народного депутата Украины Сергея Кивалова и пользуется большой популярностью среди пенсионеров Приморского района. Так, состоялся уже 18-ый набор на бесплатное компьютерное обучение для пожилых людей. Более 100 пенсионеров будут постигать компьютерные премудрости в малокомплектных группах, для них уже составлено удобное расписание. Возраст учащихся - самый разный. Многим - слегка за 50, но и есть и те, кому уже за 80 лет. Самому взрослому студенту этого набора исполнилось 83. Слушатели курсов говорят, что их основная цель – обучиться компьютерной грамоте, чтобы общаться по средствам Интернета с родственниками и друзьями, всегда быть курсе последних новостей, а для некоторых – это еще и способ найти работу или хобби.
Сергей Кивалов поздравил всех пенсионеров с началом их компьютерного обучения. Также народный депутат подчеркнул, что подобные социальные проекты — это, по сути, отдача долга тем, кто всю жизнь трудился, но не хочет отставать от жизни, а вот оплачивать подобные курсы попросту не в состоянии.
Сергей Кивалов так же рассказал пожилым людям и о других социальных проектах, направленных на помощь горожанам. Народный депутат пригласил всех нуждающихся в правовой помощи в Юридическую клинику, которая за 19 лет работы оказала помощь 200 тысячи одесситам. Кроме того, с 4 сентября свои двери перед одесситами открыла ультрасовременная стоматологическая клиника при Международном гуманитарном университете по адресу улица Академическая, 30, где бесплатную помощь смогут получать все нуждающиеся пенсионеры и малоимущие граждане, проживающие в Приморском районе Одессы.
Пенсионеров также пригласили посещать еженедельные лекции по изучению английского языка в библиотеке имени Грушевского. И эти уроки также бесплатные. Интересные лекции и занятия по английскому проходят в рамках проекта «Открытый университет» - неформальное образование для взрослых, который реализовывает факультет журналистики Национального университета «Одесская юридическая академия».