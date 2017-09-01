Чуда не случилось…

На месте трагедии идентифицированы фрагменты тел трех детей.

Об этом сообщил руководитель следственного управления ГУНП Сергей Шайхет.

По ег словам, об этом свидетельствуют результаты судебно-медицинских и молекулярно-генетических экспертиз.

«К нашему глубочайшему сожалению, худшие предположения подтвердились. Идентифицированы тела трех девочек. Они погибли…»

Таким образом, в числе погибших девочки восьми, девяти и двенадцати лет. Последняя, двенадцатилетняя Снежана Арпентий до последнего времени считалась пропавшей без вести.