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  • Дата: Сегодня, 10:30
Сегодня, 10:30

Чуда не случилось…

Категория: Новости


На месте трагедии идентифицированы фрагменты тел трех детей.

Об этом сообщил руководитель следственного управления  ГУНП Сергей Шайхет.

По ег словам, об этом свидетельствуют результаты  судебно-медицинских и молекулярно-генетических экспертиз.

«К нашему глубочайшему сожалению, худшие предположения подтвердились. Идентифицированы тела трех девочек. Они погибли…»

Таким образом, в числе погибших девочки восьми, девяти и двенадцати лет. Последняя, двенадцатилетняя  Снежана Арпентий до последнего времени считалась пропавшей без вести.



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