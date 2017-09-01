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  • Дата: Сегодня, 11:00
Сегодня, 11:00

В Украине объявлена очередная волна мобилизации

Категория: Новости


В Украине объявлена очередная волна мобилизации

По информации из Кабмина в  ходе осеннего призыва планируется «поставить под ружье»  10460 новобранцев.

Соответствующе решение было принято на заседании Кабмина без дебатов.

Отметим, что из числа призывников почти шесть с половиной тысяч будут направлены непосредственно в вооруженные силы, а три с половиной тысячи  -в Нацгвардию.

Напомним, что Президент Украины уже неоднократно публично обещал, что никто из новобранцев не будет отправлен в зону АТО. Они будут нести службу во внутренних районах страны.

 



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