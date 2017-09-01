В Украине объявлена очередная волна мобилизации

По информации из Кабмина в ходе осеннего призыва планируется «поставить под ружье» 10460 новобранцев.

Соответствующе решение было принято на заседании Кабмина без дебатов.

Отметим, что из числа призывников почти шесть с половиной тысяч будут направлены непосредственно в вооруженные силы, а три с половиной тысячи -в Нацгвардию.

Напомним, что Президент Украины уже неоднократно публично обещал, что никто из новобранцев не будет отправлен в зону АТО. Они будут нести службу во внутренних районах страны.