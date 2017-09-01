За совершение краж, мошенничества и угонов жителю Первомайска грозит 6 лет тюрьмы

Первомайский горрайонный суд приговорил 48-летнего местного жителя к 6 годам и 6 месяцам тюрьмы за совершение краж, мошенничества и угонов.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

Всего от его действий пострадали 13 человек, его преступная деятельность продолжалась с декабря 2016 по апрель 2017 года.

"Злоумышленник выбирал граждан с жизненными трудностями и, входя в их доверие и имея при этом свободный доступ к их имуществу, совершал кражи и угоны. Его действия квалифицировали как кражу, мошенничество и угон. Благодаря достаточной доказательной базе вина злоумышленника доказана в полном объеме. Мужчина признан виновным в совершении преступлений и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет и 6 месяцев", - сказано в сообщении.