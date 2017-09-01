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  • Дата: Сегодня, 14:30
Сегодня, 14:30

На улице Дальницкой ремонтируют бювет

Категория: Новости

На улице Дальницкой ремонтируют бювет

Одесское коммунальное предприятие «Сервисный центр» начинает ремонт бюветного комплекса на улице Дальницкой.

Как сообщили в мэрии, по указанной причине бювет не будет работать семь дней — с 22 по 29 сентября. 
В настоящее время на территории Одессы находятся 15 бюветных комплексов с разным горизонтом скважин (от 80 до 120 метров). Все эти объекты обслуживаются «Сервисным центром», по расчётам которого услугами бюветов ежедневно пользуются около 45 тысяч одесситов. 
Расход воды в одном бювете составляет 18-20 кубометров в сутки (вода из скважин подаётся свободно и доступна каждому одесситу).



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