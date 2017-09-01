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  • Дата: Вчера, 17:00
Вчера, 17:00

Полиция ликвидировала деятельность игорного заведения

Категория: Новости

Сотрудники Южненского отдела полиции ликвидировали деятельность игорного заведения. Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

В полицию поступила информация о том, что в городе Южный в одном из подвальных помещений тайно работает незаконное игорное заведение.
В ходе обыска данного помещения правоохранители обнаружили 12 компьютеров, камеры видеонаблюдения, а также черновую документацию.

Технику направили на соответствующие экспертизы, по результатам которых будут приняты процессуальные решения в отношении организатора преступного бизнеса.

По данному факту начато уголовное производство по ст. 203-2 (занятие игорным бизнесом) Уголовного кодекса Украины. Сейчас продолжается досудебное расследование.



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