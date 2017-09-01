В Одессу таки пришла осень

Прогноз погоды с 21 час. 21 сентября по 21 час. 22 сентября 2017 г.

по Одессе

Облачно. Дождь, утром и днем сильный, гроза, град. Ветер западный, 9-14 м / с, во время грозы шквалы 15-20 м/с. Температура ночью 15-17ºС, днем 18-20°С. Температура морской воды 19-20º С.

по Одесской области

Облачно. Дождь, утром и днем ​​местами сильный. Местами гроза, град. Ветер западный, 9-14 м/с, во время грозы шквалы 15-20 м/с. Температура ночью 12-17ºС, днем ​​18-23° С.

На автодорогах области ночью и утром местами дымка, утром и днем ​​местами ухудшение видимости во время дождя 1-2 км.

23 сентября

Переменная облачность. Ночью без осадков, днем ​​местами дождь, гроза. Ветер западный, днем ​​южный, 9-14 м/с. Температура ночью 12-17º С, днем ​​19-24° С.

24 сентября

Переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 11-16° С, днем ​​17-22° С.

25-26 сентября

Без существенных осадков. Температура ночью 11-16 С °, днем ​​17-22° С.