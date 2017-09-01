 
Информация к новости
  • Просмотров: 26
  • Дата: Сегодня, 16:00
Сегодня, 16:00

В Одессу таки пришла осень

Категория: Новости

Прогноз погоды с 21 час. 21 сентября по 21 час. 22 сентября 2017 г.
по Одессе
Облачно. Дождь, утром и днем сильный, гроза, град. Ветер западный, 9-14 м / с, во время грозы шквалы 15-20 м/с. Температура ночью 15-17ºС, днем 18-20°С. Температура морской воды 19-20º С.
по Одесской области
Облачно. Дождь, утром и днем ​​местами сильный. Местами гроза, град. Ветер западный, 9-14 м/с, во время грозы шквалы 15-20 м/с. Температура ночью 12-17ºС, днем ​​18-23° С.
На автодорогах области ночью и утром местами дымка, утром и днем ​​местами ухудшение видимости во время дождя 1-2 км.
23 сентября
Переменная облачность. Ночью без осадков, днем ​​местами дождь, гроза. Ветер западный, днем ​​южный, 9-14 м/с. Температура ночью 12-17º С, днем ​​19-24° С.
24 сентября
Переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 11-16° С, днем ​​17-22° С.
25-26 сентября
Без существенных осадков. Температура ночью 11-16 С °, днем ​​17-22° С.


Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 