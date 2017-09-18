На международной школе в Одессе обсудили перспективы отношений Украина-ЕС

6 лет назад Себастиан Шефер создал организацию, которая специализировалась на исследовании международных проблем весьма необычным способом – симулятивным. Разработав такой метод в разных отраслях международных отношений, он привез свой опыт и в Одессу. В Национальном университете «Одесская юридическая академия» Себастиан Шефер со своими коллегами принял участие в летней школе, организованной специально для исследования международной тематики.

У нас межкультурный коммуникационный семинар, направленный на объединение ребят в группы. Потому что у нас есть участники из Молдовы и Украины. После этого мы прослушаем лекции экспертов по конфликтологии. Это поможет нам затем построить сценарии будущего как для Украины, так и для Молдовы, - рассказал основатель SSCE Себастиан Шефер.

В Одесской Юракадемии в этом году была открыта магистратура по международному и европейскому праву, а также международной журналистике.

В этих магистратурах есть блок по международным отношениям. Это и дипломатия, и американистика. И вот такое начало – мы проводим несколько международных мероприятий для студентов, конфликтологов-экспертов, - отметила профессор кафедры журналистики НУ «ОЮА» Татьяна Маляренко.

25 участников из Украины, Молдовы и Германии на протяжении 6 дней получили возможность в игровой и симулятивной форме прослушать лекции о самых актуальных темах в международных отношениях. Участников стимулируют к размышлениям о конфликтах в мире и своей стране, а также о перспективе отношений Украины и Европейского союза. Для этого они должны создавать свои собственные сценарии развития событий.

Важно говорить и о тех конфликтах, которые часто мы не замечаем, но они в обществе всегда есть. Это конфликты политические и среди элиты. Также есть угроза или возможность поляризации общества в целом, - подчеркнул профессор Оснабрюкского университета Ульрих Шнекер.

Участию в международной школе предшествовал большой конкурс, но отобрали лучших. Это не только студенты, но и молодые преподаватели.

Раньше подобные семинары проходили в Киеве, Донецке, Кишинёве и Мюнхене. Теперь очередь и Одессы приобщиться ко всемирной эстафете.