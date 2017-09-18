На международной школе в Одессе обсудили перспективы отношений Украина-ЕС

6 лет назад Себастиан Шефер создал организацию, которая специализировалась на исследовании международных проблем весьма необычным способом – симулятивным. Разработав такой метод в разных отраслях международных отношений, он привез свой опыт и в Одессу. В Национальном университете «Одесская юридическая академия» Себастиан Шефер со своими коллегами принял участие в летней школе, организованной специально для исследования международной тематики.
В Одесской Юракадемии в этом году была открыта магистратура по международному и европейскому праву, а также международной журналистике.
25 участников из Украины, Молдовы и Германии на протяжении 6 дней получили возможность в игровой и симулятивной форме прослушать лекции о самых актуальных темах в международных отношениях. Участников стимулируют к размышлениям о конфликтах в мире и своей стране, а также о перспективе отношений Украины и Европейского союза. Для этого они должны создавать свои собственные сценарии развития событий.
Участию в международной школе предшествовал большой конкурс, но отобрали лучших. Это не только студенты, но и молодые преподаватели.
Раньше подобные семинары проходили в Киеве, Донецке, Кишинёве и Мюнхене. Теперь очередь и Одессы приобщиться ко всемирной эстафете.