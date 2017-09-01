Кировоградская и Новомиргородская епархия отметила 70-летие

17 сентября для всех православных жителей города Кропивницкого состоялся двойной церковный праздник – 70-летие со дня основания Кировоградской и Новомиргородской епархии, а также День памяти святителя Иоасафа Белгородского. В этот день Блаженнейший Митрополит Онуфрий возглавил чин освящения нового пятикупольного Свято-Вознесенского собора Елисаветинского мужского монастыря и Божественную литургию в г. Кропивницкий. К слову, в этом году Елисаветинский мужской монастырь празднует 10 лет со дня основания. Его Блаженству сослужили митрополит Одесский и Измаильский Агафангел, митрополит Бориспольский и Броварской Антоний, митрополит Криворожский и Никопольский Ефрем, митрополит Елисаветградский и Новомиргородский Иоасаф, архиепископ Уманский и Звенигородский Пантелеимон, архиепископ Северодонецкий и Старобельский Никодим, епископ Фастовский Дамиан, епископ Южненский Диодор, духовенство монастыря и гости в священном сане.

После чтения Святого Евангелия Предстоятель обратился к пастве со словом проповеди. За богослужением была вознесена сугубая молитва о мире в Украине. После Божественной литургии состоялся молебен святителю Иоасафу Белгородскому, память которого совершает Православная Церковь. По завершении богослужения митрополит Иоасаф произнес благодарственное слово.

Благотворители, которые приложили усилия для строительства Вознесенского собора, были отмечены церковными наградами. Блаженнейший Митрополит Онуфрий поздравил управляющего Кировоградской епархией с днем памяти его небесного покровителя и благословил всех присутствующих. Насельники Свято-Елисаветинского монастыря в знак благодарности за молитвенную поддержку подарили Блаженнейшему владыке икону с частицей мощей преподобного Феодосия Черниговского. Торжественную службу в Свято-Вознесенском соборе также посетили народные депутаты Украины.

В честь 70-летия Кировоградской и Новомиргородской епархии, а также Дня небесного покровителя Митрополита Иоасафа Сергей Кивалов вручил правящему архиерею символический подарок от Одещины для Кировоградской епархии. На картине изображен Одесский Успенский мужской монастырь, где раньше размещалось второе викариатство Кировоградской и Новомиргородской епархии – Елизаветградское.

Доброго здоровья, многая лета, благодатной помощи Божией! Пускай же множество благих дел, совершенных Вами, умножается и служит на благо народа и во славу Святой Церкви! А Ваши труды во вверенной Вам епархии находят отклик в многочисленных сердцах верующих. Благословит Бог все Ваши добрые начинания! А эта картина, на которой изображен наш Успенский мужской монастырь, пусть станет символом крепкой дружбы между Одесской и Кировоградской и Новомиргородской епархиями,

- поздравил Митрополита Кировоградского и Новомиргородского Иоасафа с Днем Ангела народный депутат Украины Сергей Кивалов.

Напомним, что Митрополит Кировоградский и Новомиргородский Иоасаф стал во главе Кировоградской епархии начиная с 10 февраля 2011 года. Это человек, который всю свою жизнь посвятил служению Богу и несению Закона Божьего среди людей. Приняв монашеский постриг в Дальних пещерах Киево-Печерской лавры, он продолжил постигать учение Божье и нес послушание преподавателя канонического права и сравнительного богословия в Киевской духовной академии. 9 июля 2012 г. за Литургией в киевском Пантелеимоновом монастыре в Феофании Блаженнейшим митрополитом Владимиром возведен в сан архиепископа, а 17 августа 2017 г. за Литургией в Успенском соборе Киево-Печерской лавры Блаженнейшим митрополитом Киевским и всея Украины Онуфрием Иоасаф возведен в сан митрополита.