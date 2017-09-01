Работники КП «Сервисный центр» ремонтируют постаменты городских памятников

Сотрудники КП «Сервисный центр» приводят в надлежащее состояние постаменты городских памятников.

Работники коммунального предприятия «Сервисный центр» выполняют ремонт и приводят в надлежащее состояние постаменты городских памятников.

Так, специалистами предприятия были проведены работы по демонтажу старой плитки, которая потеряла свой первоначальный вид, с постамента памятника гетману Богдану Хмельницкому (ул. Б. Хмельницкого угол ул. Мечникова). Также выполнены работы по выравниванию бетонными составами и облицовке гранитной плиткой постамента памятника.

Кроме того, сотрудники КП «Сервисный центр» осуществили демонтаж старой плитки и выравнивание постамента памятника Т.Г. Шевченко, который расположен по ул. Центральной, 1.

На сегодняшний день работы продолжаются, выполняется облицовка мраморной плиткой постамента памятника Т.Г. Шевченко.

Выполнение данных работ находится на контроле первого вице-мэра Одессы Анатолия Орловского.