Суд взял под домашний арест одессита, которого подозревают в хулиганстве

Киевский районный суд города Одессы, взял под домашний арест одессита, которого подозревают в хулиганстве, сообщает пресс-служба суда.

Событие произошло в мае 2017 года. Мужчина находился на автозаправочной станции в Одессе, где работник АЗС сделал ему замечание из-за неправильной парковки. Из-за этого подозреваемый разгневался и начал распылять содержание струйного газового баллончика в лицо работника АЗС. Потерпевший пытался уклониться и убегал по территории АЗС, однако подозреваемый не унимался. Не реагируя на замечания посторонних лиц, он догонял потерпевшего, продолжал распылять содержимое баллончика, а также нанес ему несколько ударов руками в голову.

Стоит отметить, что мужчина скрывался от следствия, начиная с июля 2017 года и только сейчас его удалось найти.

Действия мужчины квалифицируют по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины, а именно как хулиганство. Ему грозит до 7 лет лишения свободы.

Теперь подозреваемый не имеет права покидать место жительства в период времени с 19.00 до 7.00 часов.