Приватизация Одесского Припортового завода отложена до весны

Такое решение приняло руководство Фонда госимущества Украины.

Как было отмечено на заседании парламентской контрольной комиссии по вопросам приватизации, «…мы провели конкурс по отбору оценщиков предприятия и они уже работают!»

Однако, по мнению председателя ФГУ Виталия Трубарова, эту работу необходимо довести до конца. По предварительным расчетам, работы по оценке ОПЗ будут закончены зимой.

При этом он подчеркнул, что «…фонд не намерен откладывать проведение прозрачной приватизации объекта!» Поэтому процесс приватизации намечен уже на весну следующего года.

Напомним, что это уже будет третья попытка приватизации ОПЗ. Предыдущие были сорваны, во многом, благодаря скандальной атмосфере, созданной вокруг предприятия. активное участие в этом нагнетании негатива принял бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили.