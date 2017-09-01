Попытка лишить мандата депутата областного совета провалилась

Большая победа. Именно так можно охарактеризовать итоги заседания Одесской областной избирательной комиссии, которая должна была рассматривать вопрос лишения депутата Одесского областного совета Олеся Витряного его депутатского мандата. В самом начале заседания выяснилось, что два новых члена комиссии одновременно являются и членами инициативной группы. По странному стечению обстоятельств, они входят в состав инициативной группы и собирали подписи за отзыв депутата. Налицо – конфликт интересов. Поэтому большинство членов комиссии поддержало предложение обратиться в ЦВК за разъяснением данной ситуации. Заседание было завершено так и не успев начаться.

"Комиссия приняла единственное правильное решение. Это очень хорошо, что комиссия проработала это до заседания. Члены комиссии указали на конфликт интересов, они не понимают, как люди, которые участвовали в такой инициативе могут проверять, условно, сами себя. По такой логике, то можно и депутатам самим пересчитывать голоса, отданные за них. Это глупость с моей точки зрения. Это действительно принципиальное законное решение. Единственное возможное", - прокомментировал присутствующий на заседании юрист депутата Георгий Тонев.

Олесь Витряной, избиравшийся от Балтского района, известен как бескомпромиссный борец с коррупцией и ограничением прав и свобод человека. Депутат активно критикует действия партии власти. По его мнению, именно это и стало причиной и поводом для попытки лишения его депутатского мандата. «Знаете, есть такая украинская пословица – никто тебе хуже не сделает, как ты сам себе. В данном случае нужно браться за мудрость Блоку Петра Порошенко. Не так всё просто. Фальшь не пройдёт», - уверен Олесь Витряной. Депутат высказал мнение, что сбор подписей за лишение его депутатского мандата, который проходил в конце сентября в одном из одесских конференц-залов абсолютно не законен и прошёл с массовыми нарушениями.

«Сбор подписей не законный. Меня не приглашали на рассмотрение этих подписей. Меня не хотели послушать на заседании той фальшивой группы, которая собиралась. Это не избиратели Балты, которые меня выбирали. Люди в Балте возмущены подобными делами. Посему будем воевать и дальше», - отметил Олесь Витряной.

А что до заседания Областной избирательной комиссии. Уже поздно вечером, несмотря на закрытие заседания, отдельные члены комиссии хотели все же провести его тайно, без присутствия СМИ и самого Олеся Витряного. Однако из-за отсутствия кворума затея провалилась.