Виктор Баранский: «Официальная статистика подтверждает - украинская экономика находится в состоянии кризиса»

Государственная служба статистики опубликовала последние данные о внешней торговле товарами. Как и следовало ожидать, украинская экономика не показывает каких-либо ощутимых позитивных подвижек.

Так, дефицит внешней торговли товарами за период январь ― июль 2017 г. составил 2,7 млрд. дол., что в 2,8 раза выше дефицита за аналогичный период прошлого года.

Если верить многочисленным заявлениям первых лиц государства, то экономический кризис в Украине уже преодолен. Но статистика говорит сама за себя. Если это не свидетельство провала экономической политики, то что тогда? -

комментирует ситуацию депутат Одесского областного совета Виктор Баранский.

Экспорт товаров из Украины за семь месяцев 2017 г. по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. вырос на 22,1%. В свою очередь импорт товаров увеличился на 29,4%. То есть, Украина все также продолжает больше покупать, нежели продавать.

Позитивные результаты, достигнутые небольшим экономическим ростом и макроэкономической стабилизацией, попросту сводятся на нет провальной внешней торговлей. Возьмем к примеру европейский рынок.

За семь месяцев текущего года объем экспорта товаров в страны ЕС вырос на 25,9% ― до 9,536 млрд. дол. В то время как импорт товаров из стран ЕС вырос на 25,7% ― до 11,299 млрд. дол. В результате, сальдо торговли товарами с ЕС является отрицательным и составляет 1,76 млрд. дол.

Благодаря зоне свободной торговли, европейские кампании чувствуют себя вольготно на внутреннем украинском рынке, чего нельзя сказать об украинских производителях, которые оказываются в дискриминационных условиях из-за различных нетарифных ограничений. Многие здравомыслящие эксперты уже давно утверждали, что ЗСТ попросту губит украинскую экономику,

- комментирует Виктор Баранский.

Депутат отмечает, что Украина не в состоянии производить товары, которые пользовались бы успехом и были конкурентными на европейском рынке. Правительству необходимо предпринять решительные действия, чтобы ликвидировать дисбалансы внешней торговли. Украина не должна обеспечивать благополучие богатых европейских стран. Нашей стране необходима равноправная международная торговля. Без этого мы никогда не выйдет на орбиту устойчивого экономического роста.