Депутатов Одесского облсовета попросили заступиться за Саакашвили, но они отказались

Депутат Одесского облсовета Олесь Витряный, являющийся соратником Михаила Саакашвили, призвал региональное собрание выступить в защиту последнего, сообщает ТАЙМЕР

Соответствующее обращение Витряный (партия «Блок Петра Порошенко») зачитал 22 сентября на сессии облсовета, потребовав от президента Украины «прекратить травлю» бывшего губернатора Одесской области, лишённого украинского гражданства и находящегося сейчас на территории страны. Призыв соратника Саакашвили поддержали лишь 10 представителей совета.

Олесь Витряный стал депутатом облсовета на выборах 2015 года, будучи председателем Балтской районной госадминистрации (РГА) и близким соратником Михаила Саакашвили. По имеющейся информации, Витряный курировал взаимодействие губернатора с рядом представителей «патриотических» организаций как в Одесской области, так и за её пределами (он является уроженцем Хмельницкого и близок к влиятельному местному политику Ивану Гладуняку). В частности, Витряный неоднократно организовывал беспорядки представителей таких организаций на сессиях различных советов в Одесской области: наибольшую известность получили срывы сессий Одесского облсовета и Белгород–Днестровского горсовета.

После отставки Саакашвили депутат вернулся домой в Хмельницкий, где активно (но, по слухам, не слишком результативно) работает в партийном проекте Михаила Саакашвили.