В Запорожье Саакашвили встретили цирковыми афишами

Накануне город Запорожье посетил лишённый гражданства и незаконно попавший в Украину лидер партии «Рух новых сил» Михаил Саакашвили.

Как передаёт паблик «Я люблю Запорожье» в Facebook, скандального политика горожане решили встретить креативно: на столбах появились яркие, напоминающие цирковые афиши объявления с надписью: «Встречайте в вашем городе знаменитого грузинского политического клоуна. Любимец протестных гопников и дурачков».

Отметим, что встреча Саакашвили с запорожцами была назначена на 17:00 в парке Трудовой славы. По информации местного сайта 061UA, на неё явились около полутысячи человек. Сначала бывший президент Грузии рассказал горожанам, как хорошо живётся в Польше, а потом пообещал «дойти до Киева». Саакашвили также сообщил, что Порошенко три раза предлагал ему быть премьер-министром, а потом признался, что называет СБУ «Службой барыг Украины».