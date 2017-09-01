Анонс газеты СЛОВО, выпуск 38 (ВИДЕО)

Во время пожара муниципальном детском оздоровительно-спортивном лагере «Виктория» погибло трое детей.

Очень не хотелось походить на свору «активистов», которые как тараканы засуетились в предвкушении сладостного самопира на фоне сильного информационного повода. Однако, отмолчаться тоже не получается, трагедия действительно масштаба всей страны и произошла она, к тому же, в родном городе.

Бестолковые пиарщики президента опять облажались: Президент открывал детский лагерь «Виктория», президент должен был приехать и тогда, когда случилась беда. Власти даже траур объявили только в рамках Одесской области, а не по всей стране, что можно расценивать, только, как попытку уменьшить проблему, замести ее под ковер. А не удастся!

Если бы президент приехал на место трагедии, да еще прихватив с собою генпрокурора, а тот бы арестовал всех, кто поставил свои подписи под актами приемки, что бы тогда произошло? А произошел бы «неудобный момент». Дело в том, что коррупция не бывает локальной, она всегда снизу доверху. При попытках локализировать её (красть не по чину) власть сама расправляется с зачинщиками без подсказок со стороны.

Я так же не верю в искоренение коррупции как таковой, ее иначе называют «статусной рентой», а она есть везде в мире, почему у нас должно быть иначе?

Так почему же действующую украинскую власть в народе именуют «барыгами»? А они просто забыли о «Божьем», о том то, что в эпоху Просвещения стало именоваться «общественным договором» между обществом и властью.

Народ всегда не допущен к решению управленческих вопросов и никак не может снизу повлиять на элиты. Элиты же заняты внутривидовой борьбой, народ при этом игнорируя. Тогда что же делать? Решение было предложено две тысячи лет назад Христом: «отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу» (Матф. 22:21) и это не только о налогах, как многие думают. Это универсальный жизненный принцип, позволяющий сохранить человеческое общество человеческим.

В Новом Завете мы не зря встречаем понятия: «дети Божьи» и «народ Божий», зачем они нам даны? Ушлые элиты и так понимают, что народ как дети, только для них это дети чужие, которых можно безнаказанно обманывать. Однако, в напоминание сильным мира сего, вводится понятие «дети Божьи», что «платить по счетам» все таки придется.

Так что же должен был сделать президент, приехав на место трагедии? Главное – инициировать новый элитный консенсус – получаешь статусную ренту, четко выполняй свои служебные обязанности перед народом, не выполняешь – тюрьма и конфискация имущества у всей семьи. Такой подход, позволил бы принцип наказания, свести на уровень человеческий, но этого сделано не было.

Я не знаю, был ли это поджог или «черный лебедь», очень уж синхронно все произошло с «польским прорывом Саакашвили», так или иначе, запущен механизм Врадиевка-2. А самое главное, на пепелище «Виктории» упущен исторический шанс на действительное возрождение Украины.