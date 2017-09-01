Свадьба с переворотом?

ДТП с участием свадебного кортежа произошло накануне в Измаиле.

Как сообщает ИА «Бессарабия-информ», на улице Суворова ехавший первым в свадебном кортеже автомобиль «ВАЗ» врезался в идущий впереди «БМВ».

В результате столкновения «ВАЗ» перевернулся. Находившаяся в нем девушка получила травмы и была госпитализирована.

Проводится расследование. По первоначальной информации, все участники ДТП были трезвыми.

По информации агентства, вероятной причиной происшествия стало то, что водитель «ВАЗа» не рассчитал дистанции и скоростного режима, в результате чего и произошло столкновение.