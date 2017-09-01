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  • Дата: Сегодня, 14:00
Сегодня, 14:00

В знаменитом Доме Руссова будут созданы музей, ресторан и гостиница

Категория: Новости


В знаменитом Доме Руссова будут созданы музей, ресторан и гостиница

Консультативный совет по планированию при управлении архитектуры и градостроительства принял решение по вопросу будущего использования многострадального памятника архитектуры.

Так, на первом этаже планируют создать музей-аптеку Гаевского, на втором – ресторан, а выше – гостиницу. Также предлагается выделить место для организации музея одесской жизни конца XIX – начала XX веков.

По мнению специалистов, несущие конструкции, несмотря на все перипетии, которые пришлось пройти зданию, все еще находятся в хорошем состоянии. Однако, необходимо укрепить фундамент, поменять перекрытия и лестницы, и, разумеется, практически полностью сделать фасад и декорировать здание.

Вот только кто будет платить за реализацию всех этих «благих побуждений», пока непонятно. Ведь инвесторов у города на этот проект нет.

Правда, руководство управления намерено объявить соответствующий тендер. Но, по мнению ряда экспертов, в том, что среди добросовестных застройщиков найдутся инвесторы под столь дорогостоящий проект, есть большие сомнения.

Что же касается квартир в доме, имеющих вполне реального хозяина, то их предлагают выкупить за счет бюджета. Вот только для этого, во-первых, необходима санкция депутатов горсовета, а во-вторых, нужно еще сойтись в цене с их владельцем, что при таком «раскладе» может оказаться весьма непросто.



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