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  • Дата: Сегодня, 13:00
Сегодня, 13:00

Облсовет просит Генпрокуратуру защитить «дом-стену»

Категория: Новости


Облсовет просит Генпрокуратуру защитить «дом-стену»

Соответствующее обращение к Генпрокурору Юрию Луценко приняли депутаты областного совета.

Однако это обращение было принято только с третьей попытки. В первых двух случаях не хватало голосов.

Отметим, что, по мнению многих экспертов, сам факт многократного возвращения к одним и тем же вопросам до получения нужного результата дискредитирует сам механизм принятия решений и ставит под сомнение их легитимность.

К сожалению, к такому способу продавливания нужных решений прибегают регулярно. Абсолютным чемпионом в этом процессе, безусловно, является Парламент, где некоторые вопросы выносятся на голосование спикером произвольное количество раз.



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