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  • Дата: Сегодня, 18:00
Сегодня, 18:00

На реконструкцию Дворца Спорта выделено одиннадцать миллионов гривен

Категория: Новости


На реконструкцию Дворца Спорта выделено одиннадцать миллионов гривен

Такое решение принял областной совет.

По информации областной администрации из этой суммы десять миллионов гривен пойдет на реконструкцию ледовой арены и еще один миллион – на ремонт крыши.

Работы должны быть завершены уже в начале весны следующего года. Ведь в апреле на ледовой арене Дворца Спорта должны пройти матчи чемпионата мира по хоккею среди юниоров.

Как отметила директор департамента финансов области Марина Зинченко «…это вопрос имиджа Одесской области Дворец Спорта – это наша коммунальная собственность и она должна выглядеть на должном уровне!»

Отметим, что по имеющейся информации, в реконструкции Дворца Спорта поучаствует и государство. Из госбюджета на эти цели предполагается выделить восемьдесят шесть миллионов гривен.



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