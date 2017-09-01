На реконструкцию Дворца Спорта выделено одиннадцать миллионов гривен

Такое решение принял областной совет.

По информации областной администрации из этой суммы десять миллионов гривен пойдет на реконструкцию ледовой арены и еще один миллион – на ремонт крыши.

Работы должны быть завершены уже в начале весны следующего года. Ведь в апреле на ледовой арене Дворца Спорта должны пройти матчи чемпионата мира по хоккею среди юниоров.

Как отметила директор департамента финансов области Марина Зинченко «…это вопрос имиджа Одесской области Дворец Спорта – это наша коммунальная собственность и она должна выглядеть на должном уровне!»

Отметим, что по имеющейся информации, в реконструкции Дворца Спорта поучаствует и государство. Из госбюджета на эти цели предполагается выделить восемьдесят шесть миллионов гривен.